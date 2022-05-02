В Украине назвали потери России в войне
«С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 200 своих военных. Также было уничтожено 1062 танка и 194 самолета ВС России». Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.
По данным ведомства, общие боевые потери россиян с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляют:
личного состава – около 24 200 (+400) человек,
танков – 1062 (+14),
боевых бронированных машин ‒ 2 567 (+48),
артиллерийских систем – 475 (+16),
РСЗО – 162 (+10),
средств ПВО – 80 (+0),
самолетов – 194 (+0),
вертолетов – 155 (+0),
автомобильной техники – 1843 (+19),
кораблей / катеров – 10 (+0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),
специальной техники – 38 (+0),
крылатых ракет - 84 (+0).