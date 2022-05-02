В Украине назвали потери России в войне

«С начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла около 24 200 своих военных. Также было уничтожено 1062 танка и 194 самолета ВС России». Об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

По данным ведомства, общие боевые потери россиян с 24.02 по 03.05 ориентировочно составляют:

личного состава – около 24 200 (+400) человек,

танков – 1062 (+14),

боевых бронированных машин ‒ 2 567 (+48),

артиллерийских систем – 475 (+16),

РСЗО – 162 (+10),

средств ПВО – 80 (+0),

самолетов – 194 (+0),

вертолетов – 155 (+0),

автомобильной техники – 1843 (+19),

кораблей / катеров – 10 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 291 (+20),

специальной техники – 38 (+0),

крылатых ракет - 84 (+0).