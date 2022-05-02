Джонсон выступит перед Верховной Радой

Вспоминая о решительности Великобритании во время Второй мировой войны, премьер-министр Британии скажет, что "мы помним наше время наибольшей опасности как лучший час".

По его словам, храбрость, которую продемонстрировали те, кто пытался оградить свою страну от российских военных, означает, что война также станет известна как "лучший час" Украины. "Ваши дети и внуки скажут, что украинцы научили мир, что грубая сила агрессора ничего не значит против духовной силы народа, который хочет быть свободным", - приводит издание слова Джонсона.

Кроме того, Джонсон в ходе выступления объявит о новом пакете военной помощи Украине на сумму 300 млн фунтов стерлингов, сообщает офис премьер-министра Великобритании.

"Премьер-министр выступит сегодня в украинском парламенте по видеосвязи, став первым мировым лидером, выступившим в Верховной Раде с момента начала конфликта. Правительство объявит о новом пакете оборонной военной помощи Украине на сумму 300 млн фунтов стерлингов и направлении специализированных машин гражданской защиты. Ожидается, что премьер-министр скажет, что это "звездный час" Украины, и Великобритания "гордится быть среди своих друзей", - говорится в сообщении.