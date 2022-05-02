Мирзоян и Нуланд обсудили мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян, находящийся с рабочим визитом в США, 2 мая встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Викторией Нуланд, передает «Армения сегодня».

В ходе встречи, стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности и стабильности. Обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых между лидерами Азербайджана, России и Армении в Сочи и в Брюсселе.

Мирзоян и Нуланд также обсудили процесс начала переговоров между Арменией и Азербайджаном по всеобъемлющему мирному соглашению. Министр иностранных дел Армении представил заместителю госсекретаря США последние события, связанные с процессом нормализации армяно-турецких отношений.