Россия серьезно готовится к "включению" взятых под контроль территорий юга Украины в состав Крыма. Уже начали разрабатывать план, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Ряд частных предприятий Ростовской области получили заказ на изготовление печатей и штампов для администраций Мариуполя. В перечень учреждений, которые получат новые "атрибуты", входят учебные заведения, больницы, полиция, ЗАГСы и административные учреждения. Даже несмотря на то, что большинство из них сейчас полностью разрушены российскими войсками", - отмечают в разведке.

Как сообщается, на заказанных штампах и печатях содержится надпись: "Россия, республика Донбасс, Мариуполь, военно-гражданская администрация". "Россияне анонсировали, что в июне подобные штампы и печати будут производиться для Херсона", - добавили в ведомстве.