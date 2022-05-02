МИД России: Израиль поддерживает неонацистов

МИД России назвал «антиисторическими» заявления израильского министра иностранных дел Яира Лапида, который накануне потребовал от России извинений за высказывания Сергея Лаврова о том, что, возможно, «у Адольфа Гитлера тоже была еврейская кровь», передает «Ъ».

«Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве», - говорится в сообщении МИД России.

Российское ведомство утверждает, что «история, к сожалению, знает трагические примеры сотрудничества евреев с нацистами». По мнению МИД России, Владимир Зеленский «спекулирует на своих корнях» и «прикрывается происхождением сам и прикрывает им натуральных неонацистов».