Украина намерена стать членом НАТО, несмотря ни на что

«Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности на мирных переговорах с Россией». Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью испанской газете El Pais.

В то же время она выразила разочарование отказом НАТО установить бесполетную зону надо Украиной для прекращения бомбардировок со стороны России.

«Заявления НАТО касательно Украины немного разочаровали, и, конечно, мы ожидали большего. Мы страна, закрепившая в своей Конституции стремление к вступлению в НАТО, реализующая национальные программы, ориентированные на НАТО, и преобразовавшая сектор безопасности и обороны на основе стандартов НАТО», - сказала Стефанишина.

Вице-премьер также раскритиковала «колебания» альянса в вопросе членства Украины, которая получила приглашение в 2008 году на саммите в Бухаресте.