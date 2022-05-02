В Мариуполе россияне начали незаконную «регистрацию» частного жилья

В Мариуполе россияне начали регистрацию жилья. Фиксируют случаи разрушений якобы для компенсации владельцам. На самом же деле, считает мэрия, хотят вычислить заброшенные дома, чтобы завладеть собственностью мариупольцев, которые бежали от войны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

В помещении школы №9 Мариуполя россияне начали регистрацию частного жилья. "Формально-для определения размера компенсации за жилье. Фактически - для проведения инвентаризации и “легализации” фактического присвоения имущества россиянами", - пишет Андрющенко.

По его словам, российские военные для создания иллюзии законности применят процедуру признания имущества бесхозным или вымороченным, которую уже успешно опробовали в Донецке. "Что касается государственного и коммунального имущества, то за подписью Пушилина оно уже "считается" собственностью россиян", - отметил он.