Путин вводит контрсанкции

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому будут введены контрсанкции против стран и юридических лиц, которые допустили «недружественные действия», передает «Коммерсант».

Согласно информации, правительство должно в 10-дневный срок определить перечень лиц, подпадающих под ответные санкции.

В рамках указа будет запрещено совершать сделки и исполнять обязательства (в том числе по уже заключенным внешнеторговым контрактам) перед зарубежными физическими и юрлицами, попавшими под санкции, а также вывозить из России сырье и продукцию в пользу лиц из черного списка.

Ранее в марте Россия расширила список недружественных стран. В него теперь вошли 48 субъектов: все страны Евросоюза (ЕС), США, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария, Япония.