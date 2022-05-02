Казахстан не собирается отправлять военных на Донбасс в рамках договора ОДКБ

Замминистра обороны Казахстана Султан Камалетдинов во время брифинга рассказал, могут ли казахстанские миротворцы отправиться на Донбасс в составе сил ОДКБ, если так решит организация.

«Действительно, этот вопрос, наверное, беспокоит все наше казахстанское общество в такой геополитической обстановке. Вместе с тем мы должны отметить, что применение наших Вооруженных сил за пределами нашего государства расписано и нормативно закреплено», - цитирует Камалетдинова Sputnik Казахстан.

Он напомнил, что участие Вооруженных сил Казахстана в миротворческих операциях осуществляется только по резолюции Совета безопасности ООН. «На основании этой резолюции глава государства выходит с предложением перед парламентом. И только после одобрения парламентом применение Вооруженных сил возможно. В настоящий момент этот вопрос даже не рассматривается. Такие переговоры по данному вопросу не ведутся», - добавил замминистра.