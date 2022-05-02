Ильхам Алиев написал президенту Израиля

«В основе успешно развивающихся межгосударственных отношений между Азербайджаном и Израилем лежит воля наших народов, исторически проживающих в условиях дружбы, взаимопонимания и уважения». Об этом говорится в поздравительном письме президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном президенту Израиля Ицхаку Герцогу по случаю национального праздника – Дня Независимости.

Глава государства отметил, что расширение круга охвата азербайджано-израильских связей, активное сотрудничество наших стран в ряде важных областей вызывает удовлетворение.

«Несомненно, открытие в Тель-Авиве представительств торговли и туризма нашей страны внесет вклад в развитие нашего сотрудничества, расширение контактов между людьми. Хочу особо отметить участие израильских компаний в работах по восстановлению и реконструкции, проводимых на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Считаю, что существуют хорошие возможности для еще большего развития взаимной деятельности в области энергетики, высоких технологий, образования, военно-технической и других сферах. Уверен, что мы и впредь приложим совместные усилия для расширения традиционных дружественных отношений между нашими странами, полного использования потенциала нашего сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Израиля - постоянного мира и благополучия», - говорится в письме.