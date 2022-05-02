В Украине предотвратили ракетный обстрел объектов Нацгвардии в Киевской области

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

В Киевской области контрразведка СБУ задержала российского агента, который передавал россиянам данные о дислокации запасного пункта подразделений Национальной гвардии Украины. Также, как сообщили в СБУ, задержали еще троих предателей. В частности, двое жителей Броварского района во время временного контроля одного из поселков российскими военными присоединились к россиянам и убили двух граждан в поселке Большая Дымерка.

"Другой коллаборационист помогал россиянам обустраивать артиллерийские расчеты и устанавливать блокпосты. Во Львовской области задержали агента российских спецслужб - представителя криминалитета. К тому же в Николаевской области на сотрудничестве с противником разоблачена заместитель председателя Баштанского райсовета. Сообщается, что коллаборантка публично поддерживала россиян и участвовала в многочисленных "постановочных" сюжетах российских военных", - говорится в сообщении.