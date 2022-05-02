Шольц: Германия с декабря 2021 года хочет избавиться от российской энергозависимости

«Германия, Финляндия и Швеция хотят стать независимыми от импорта энергоресурсов, Берлин начал готовиться к этому с декабря 2021 года». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с премьерами этих стран, передает ТАСС.

Таким образом, Шольц повторил прежний официальный прогноз, согласно которому независимости от поставок российского угля планируется достичь к осени 2022 года. От нефти из России ФРГ планирует отказаться к концу года, а газа - к лету 2024 года.