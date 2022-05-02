Эрдоган анонсировал проект по возвращению миллиона сирийцев на родину

Турция готовит проект, который позволит одному миллиону сирийских беженцев в стране добровольно вернуться на родину. Проект будет реализован при поддержке турецких и международных НПО. Об этом, как передает Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил участникам церемонии сдачи в эксплуатацию домов, построенных усилиями 12 турецких НПО для перемещенных лиц в сирийском Идлибе.

Эрдоган отметил, что дома построены в 250 отдельных районах и позволят облегчить условия существования сирийцев, годами проживающих в палаточных лагерях в зонах безопасности на севере Сирии. По его словам, всего в рамках кампании планировалось построить 77 тысяч домов, строительство 57 306 из них уже завершено.

Турецкий лидер отметил, что в дома, которые уже сданы в эксплуатацию, уже заселены до 50 тысяч семей. Эрдоган заверил, что число таких домов в будущем составит 100 тысяч, что позволит соответственно заселить 100 тысяч сирийских семей.