Эрдоган анонсировал проект по возвращению миллиона сирийцев на родину
Турция готовит проект, который позволит одному миллиону сирийских беженцев в стране добровольно вернуться на родину. Проект будет реализован при поддержке турецких и международных НПО. Об этом, как передает Anadolu, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил участникам церемонии сдачи в эксплуатацию домов, построенных усилиями 12 турецких НПО для перемещенных лиц в сирийском Идлибе.
Эрдоган отметил, что дома построены в 250 отдельных районах и позволят облегчить условия существования сирийцев, годами проживающих в палаточных лагерях в зонах безопасности на севере Сирии. По его словам, всего в рамках кампании планировалось построить 77 тысяч домов, строительство 57 306 из них уже завершено.
Турецкий лидер отметил, что в дома, которые уже сданы в эксплуатацию, уже заселены до 50 тысяч семей. Эрдоган заверил, что число таких домов в будущем составит 100 тысяч, что позволит соответственно заселить 100 тысяч сирийских семей.
«Никто не станет без причины покидать Родину, дом. Никто не станет просто так идти в неизвестное будущее. Открывать свои границы таким людям, оказывать им всяческую помощь, наш долг», - отметил глава государства.
Эрдоган также напомнил, что Турция беспрерывно оказывает помощь нуждающимся на широкой географии: от Афганистана до Пакистана, от Бангладеш до Палестины, от Йемена до Украины.