Зеленский впервые за время войны выступил в Верховной Раде

Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны России выступил перед депутатами Верховной Рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.

В ходе выступления глава государства обратился к нардепам: "Вы прекрасно знаете, что происходит в нашем государстве, вы прекрасно знаете, что делать. Повестка дня Верховной Рады очевидна и ключевое слово повестка. Думаю, что нет времени на спам, на ссоры, на пиар – вас и так все знают. Важен мудрый рационализм и здоровый национализм, все это для нас сегодня важно. Вы часть большого войска, ваш фронт - это законодательное поле, на котором вы должны работать для нашей победы... как наша армия, так и вся страны работать 24 на 7 без выходных, без лишних эмоций и лозунгов", - заявил он.

По словам Зеленского, отсутствие депутата на рабочем месте оправдывает лишь две вещи. "Сейчас отсутствие депутата, мне кажется, оправдывает всего две вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства, или его смерть ради интересов государства. Другое для страны не представляет интереса", - подчеркнул Зеленский.