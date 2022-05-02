Зеленский впервые за время войны выступил в Верховной Раде
Президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала войны России выступил перед депутатами Верховной Рады, сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Зеленского.
В ходе выступления глава государства обратился к нардепам: "Вы прекрасно знаете, что происходит в нашем государстве, вы прекрасно знаете, что делать. Повестка дня Верховной Рады очевидна и ключевое слово повестка. Думаю, что нет времени на спам, на ссоры, на пиар – вас и так все знают. Важен мудрый рационализм и здоровый национализм, все это для нас сегодня важно. Вы часть большого войска, ваш фронт - это законодательное поле, на котором вы должны работать для нашей победы... как наша армия, так и вся страны работать 24 на 7 без выходных, без лишних эмоций и лозунгов", - заявил он.
По словам Зеленского, отсутствие депутата на рабочем месте оправдывает лишь две вещи. "Сейчас отсутствие депутата, мне кажется, оправдывает всего две вещи: его работа за границей или в регионах ради интересов нашего государства, или его смерть ради интересов государства. Другое для страны не представляет интереса", - подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер также призвал народных депутатов не тратить время на законы, которые не являются на данный момент важными для Украины.
"Пожалуйста, не тратьте время на лишние законы, есть важные приоритеты для государства. На второстепенные инициативы и неважные вещи не тратьте, пожалуйста, свое время и время народа Украины. Мне кажется, что законы должны быть своевременны как ленд-лиз, точны, как наши "Стугна" и "Байрактар", приносить пользу, как "Нептун". И славу приносить, как наше войско, и быть вошедшими в историю, как народ Украины", - добавил глава государства.