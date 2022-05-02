Стало известно о тайной встрече Макрона перед звонком Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон, перед тем как позвонить президенту России Владимиру Путину, встретился в Елисейском дворце с бывшим президентом своей страны Николя Саркози, сообщает газета La Figaro.

La Figaro подчеркивает, что встреча Макрона и Саркози произошла утром во вторник, 3 мая. Представители президента и экс-президента Франции на протяжении месяца с начала предвыборной президентской гонки в стране «хранят молчание» насчет общения Макрона и Саркози.

В издании отмечают, что в начале апреля Макрон опровергал слухи о заключении с Саркози пакта, согласно которому в случае переизбрания Макрона Саркози получит пост премьер-министра.