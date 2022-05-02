Талибы пообещали журналистам деньги и свободу СМИ

Талибы готовы поддержать местные средства массовой информации, которые после ухода из страны иностранных войск потеряли источники финансирования, заявил официальный представитель "Исламского эмирата Афганистан" Забихулла Муджахид в Twitter.

"Причины прекращения работы некоторых [афганских] СМИ после выхода из страны войск США связаны не с [деятельностью] ИЭА, а с потерей их финансирования со стороны иностранных сил и посольств", - отметил Муджахид, заверив, что нынешние афганские власти "сделают все возможное, чтобы решить финансовые проблемы этих СМИ".

По его словам, в Афганистане сотрудники средств массовой информации "могут свободно работать и вещать в рамках закона". Муджахид утверждает, что "если журналиста в Афганистане вызывают в определенные органы для получения информации, то это не обязательно означает применение к нему пыток или тюремное заключение". "Опасения некоторых международных кругов по данному поводу не оправданы", - убежден он.