ООН готова повторить эвакуацию гражданских с «Азовстали»

ООН готова повторить операцию по эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе, говорится в заявлении гуманитарного координатора ООН на Украине Оснат Лубрани.

"Сегодня мы благополучно доставили людей в Запорожье. Однако я беспокоюсь, что там может оставаться больше гражданских лиц. Мы готовы работать с МККК, чтобы вернуться на "Азовсталь" для их эвакуации, а также сделать то же самое во всех других районах Украины, где происходят интенсивные… боевые действия. С этой целью ООН продолжит взаимодействие со сторонами конфликта", - цитирует Лубрани РИА Новости.

В свою очередь, пресс-служба Международного комитета Красного Креста сообщила, что несколько десятков мирных жителей покинули территорию "Азовстали" в ходе пятидневной операции по обеспечению безопасного прохода, координируемой МККК. Отмечается, что по пути к колонне автобусов и машин скорой помощи в сопровождении команд МККК и ООН присоединились также люди на частных автомобилях. Во вторник свыше 100 человек, включая некоторых раненых, добрались до Запорожья. Другие люди, которые вышли с территории "Азовстали", отправились в другие места, отмечает комитет. В МККК отмечают, что не организовывали и не сопровождали эти перемещения гражданских лиц.