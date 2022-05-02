Израиль поменяет позицию по Украине после заявления Лаврова ИЗРАИЛЬСКИЕ СМИ
Власти Израиля больше не смогут занимать нейтральную позицию по украинскому кризису. Ситуация, как пишет издание The Jerusalem Post, изменилась после интервью с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его слов о евреях.
При этом в издании подчеркивают, что Израиль заинтересован в нежелании враждовать с Россией, так как это может обернуться бумерангом на ситуации в соседней Сирии. Тем не менее слова Лаврова могут окончательно лишить Израиль возможности оставаться нейтральной стороной.
Издание также указывает на то, что высшие лица руководства Израиля, которые раньше придерживались нейтралитета, начали открыто критиковать высказывания Лаврова.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянским СМИ сделал неожиданное заявление о президенте Украины Владимире Зеленском. На это обратили внимание израильские СМИ. «Тот факт, что Зеленский еврей, не отрицает нацистские элементы в Украине. Могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь», приводит слова Лаврова израильский 7-й канал. Еще он сказал, что сами евреи называют некоторых евреев главными антисемитами.
Высказывания Лаврова крайне негативно восприняли в Израиле. Так, премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что эти слова "ложны и возмутительны". А министр иностранных дел Израиля Яир Лапид потребовал от Лаврова извинений.