Власти Израиля больше не смогут занимать нейтральную позицию по украинскому кризису. Ситуация, как пишет издание The Jerusalem Post, изменилась после интервью с участием министра иностранных дел России Сергея Лаврова и его слов о евреях.

При этом в издании подчеркивают, что Израиль заинтересован в нежелании враждовать с Россией, так как это может обернуться бумерангом на ситуации в соседней Сирии. Тем не менее слова Лаврова могут окончательно лишить Израиль возможности оставаться нейтральной стороной.

Издание также указывает на то, что высшие лица руководства Израиля, которые раньше придерживались нейтралитета, начали открыто критиковать высказывания Лаврова.