«Моссад» предотвратил убийство американского генерала и израильского консула: задержан Мансур Расули
Израильская служба внешней разведки «Моссад» задержала иранского агента, которому была поручена ликвидация трех человек – израильского дипломата, генерала армии США и французского журналиста еврейского происхождения.
Как сообщает haqqin.az со ссылкой на израильские СМИ, информация о предотвращении серии убийств, запланированных иранскими спецслужбами, появилась в минувшие выходные на одном из новостных каналов Великобритании.
Позднее официальные лица Израиля подтвердили, что «Моссад» действительно провел такую операцию, арестовав и допросив гражданина Ирана по имени Мансур Расули, направленного в Европу для совершения серии убийств.
Сообщается, что ликвидация была спланирована спецназом Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». На выложенном в одном из британских изданий видео Мансур Расули утверждает, что является сотрудником подразделения «Группа 840» сил «Аль-Кудс», которая планирует и осуществляет операции КСИР за границей.
Расули, в частности, признался, что получил 150.000 долларов на планирование убийства сотрудника израильского консульства в Стамбуле, американского генерала, проходящего службу на одной из военных баз США в Германии, и французского журналиста еврейского происхождения. После успешного завершения операции Расули должен был получить гонорар в размере одного миллиона долларов.
На видео Расули заявляет, что, согласившись на участие в этой операции, «совершил большую ошибку» и обещает воздержаться в будущем от подобных действий.
Ранее Iran International сообщал, что видео было снято после ареста иранца в Стамбуле. Однако позже израильские СМИ уточнили, что люди «Моссада» арестовали и допросили Мансура Расули непосредственно в Иране, после чего, вынудив его пойти на сделку, переправили в Турцию, где и имитировали спецоперацию по его аресту.
Согласно документам, представленным агентами «Моссада», намеченные убийства должны были быть проведены руками международных наркоторговцев.
Израильские СМИ напоминают, что в сентябре прошлого года «Моссад» также сорвал план иранских спецслужб, связанный с убийством на Кипре нескольких видных израильских бизнесменов. Для этого КСИР направил туда своего агента, 38-летнего гражданина России этнического азербайджанца Орхана Асадова.
Позднее выяснилось, что еще до прибытия в Лимасол Асадов уже находился под плотным наблюдением израильской внешней разведки, передавшей киприотам все данные о нем.
27 сентября 2021 года Орхан Асадов вместе с несколькими подручными был задержан контрразведкой Кипра и в настоящее время находится под судом.