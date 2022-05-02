«Моссад» предотвратил убийство американского генерала и израильского консула: задержан Мансур Расули

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на израильские СМИ, информация о предотвращении серии убийств, запланированных иранскими спецслужбами, появилась в минувшие выходные на одном из новостных каналов Великобритании.

Израильская служба внешней разведки «Моссад» задержала иранского агента, которому была поручена ликвидация трех человек – израильского дипломата, генерала армии США и французского журналиста еврейского происхождения.

Позднее официальные лица Израиля подтвердили, что «Моссад» действительно провел такую операцию, арестовав и допросив гражданина Ирана по имени Мансур Расули, направленного в Европу для совершения серии убийств.

Сообщается, что ликвидация была спланирована спецназом Корпуса стражей исламской революции «Аль-Кудс». На выложенном в одном из британских изданий видео Мансур Расули утверждает, что является сотрудником подразделения «Группа 840» сил «Аль-Кудс», которая планирует и осуществляет операции КСИР за границей.

Расули, в частности, признался, что получил 150.000 долларов на планирование убийства сотрудника израильского консульства в Стамбуле, американского генерала, проходящего службу на одной из военных баз США в Германии, и французского журналиста еврейского происхождения. После успешного завершения операции Расули должен был получить гонорар в размере одного миллиона долларов.

На видео Расули заявляет, что, согласившись на участие в этой операции, «совершил большую ошибку» и обещает воздержаться в будущем от подобных действий.