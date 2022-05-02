В России заявили, что полеты продолжат быть безопасными

«Регистрация иностранных самолетов в российском реестре не скажется на безопасности полетов. Вопрос лизинга самолетов российских авиакомпаний нужно решать в рамках заключенных коммерческих контрактов». Об этом говорится в сообщении Росавиации.

Напомним, что 26 февраля на фоне военный действий в Украине Евросоюз запретил поставлять, продавать, обслуживать и страховать европейские самолеты в России, а также отдавать их туда в лизинг. 11 апреля Еврокомиссия внесла 20 российских авиакомпаний в черный список по воздушной безопасности.