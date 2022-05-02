Впервые на освобожденных территориях Азербайджана организуется международное спортивное соревнование. Гребная регата «Кубок президента-2022», организованная Федерацией гребли на каноэ и гребли Азербайджана и посвященная 99-летию Общенационального лидера Гейдара Алиева, стартует 6 мая в поселке Суговушан Тертерского района. По сообщению федерации, сегодня днем в Баку прибыла узбекская команда. Гостей приветствовали представители Федерации гребли на каноэ и гребли Азербайджана и волонтеры.

Узбекистан на Кубке президента представят 5 спортсменов. Конкурс продлится 2 дня. В первый день определятся победители в гребле на каяке и каноэ. 7 мая спортсмены проведут соревнования по академической гребле в Центре олимпийской подготовки и спорта «Кура» в Мингячевире. «Кубок президента» завершится шоу с эффектом 3D и фейерверком.

В соревнованиях примут участие команды всего из 5 стран, в том числе из Азербайджана. Завтра в Баку ожидается прибытие других зарубежных участников - из Турции, Молдовы и Грузии.