В Сингапуре встретятся шеф Пентагона и глава Минобороны Китая

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что в июне рассчитывает провести встречу с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ в рамках ежегодного форума по вопросам безопасности «Шангри-ла диалог» в Сингапуре.

«Я рассчитываю вновь провести контакты с ним в недалеком будущем. В действительности, мы с ним увидимся в рамках форума "Шангри-ла диалог" в июне», - цитирует Остина РИА Новости.

Он не уточнил, какие вопросы будут стоять на повестке предстоящих дискуссий с китайским коллегой.