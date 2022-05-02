Напряжение между Венгрией и Украиной растет

«Венгрия отрицает, что Россия ее предупреждала о планах напасть на Украину и назвала заявления секретаря СНБО Алексея Данилова «фейковыми новостями». Об этом заявил госсекретарь по международным коммуникациям и отношениям офиса премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.

«Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и выдумывание лжи не изменит нашу позицию», - написал Ковач в Twitter.

В свою очередь, в посольстве Венгрии в Украине заявили, что возмущены заявлениями Алексея Данилова и назвали его слова «лживой клеветой».