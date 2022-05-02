Напряжение между Венгрией и Украиной растет
«Венгрия отрицает, что Россия ее предупреждала о планах напасть на Украину и назвала заявления секретаря СНБО Алексея Данилова «фейковыми новостями». Об этом заявил госсекретарь по международным коммуникациям и отношениям офиса премьер-министра Венгрии Золтан Ковач.
«Ответ на фейковые новости: 3 апреля венгры решили, что Венгрия не будет поставлять оружие в Украину. Хотя мы понимаем, что Украина не приветствует наше решение, распространение фейковых новостей и выдумывание лжи не изменит нашу позицию», - написал Ковач в Twitter.
В свою очередь, в посольстве Венгрии в Украине заявили, что возмущены заявлениями Алексея Данилова и назвали его слова «лживой клеветой».
«Эти утверждения о Венгрии содержат обвинения, которые являются ложными и необоснованными, а также разжигают ненависть против венгерского народа и Венгрии в украинском общественном мнении, страдающем от войны. Мы решительно отвергаем и осуждаем лживую клевету, прозвучавшую против Венгрии. Мы также призываем господина Данилова отозвать свои заявления», - сказано в сообщении.
Напомним, что ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов подверг резкой критике позицию Венгрии относительно развязанной Россией войны против Украины и заявил, что венгерские власти знали о подготовке войны против Украины.