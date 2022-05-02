Хорватия наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что наложит вето на членство Финляндии и Швеции в НАТО в рамках предстоящего саммита в Мадриде, передает РИА Новости.

«Вопрос возник как дождь весной, никто не ожидал... На саммите НАТО наложу вето на приглашение, если это будет на том уровне», - сказал он.

Отмечается, что данная позиция Милановича связана с ситуацией в Боснии и Герцеговине. Хорватский президент призвал официальный Загреб добиться изменения избирательного законадательства Боснии и Герцеговины в пользу местных хорватов и потребовал от депутатов парламента до этого не поддерживать расширения НАТО на две скандинавские страны.