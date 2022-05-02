В то время, когда внимание всего мира приковано к кровопролитной войне на Украине, спецагенты США провели беспрецедентную операцию, которая привлекла внимание всего мирового сообщества. 28 апреля сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США арестовали Эндрю Фахи, премьер-министра Британских Виргинских островов, одного из самых известных в мире офшорных «райских уголков» – за торговлю кокаином во Флориде. Его обвиняют в торговле наркотиками и отмывании денег. В пятницу, 1 мая, суд Флориды приговорил Фахи к пожизненному заключению.

Британские Виргинские острова – один из главных офшоров в мире, традиционно фигурирующий в утечках финансовых документов о тайных сделках политиков, чиновников и олигархов. Это заморская территория Великобритании, состоящая из более чем 40 островов, расположенных в Карибском море к востоку от Пуэрто-Рико.

В октябре прошлого года против премьер-министра Виргинских островов, где прячут свои деньги коррупционеры из многих стран, в том числе и из Азербайджана, была начата спецоперация. Вместе с Эндрю Фахи в ходе другой спецоперации были задержаны Олеанвин Мейнард, директор портового управления Британских Виргинских островов, и его сын Кадим.

По сообщениям американских и британских СМИ, спецоперация была подготовлена на основании оперативной информации о причастности Эндрю Фахи к торговле кокаином через порты Британских Виргинских островов. Спецагент США связался с Эндрю Фахи, представившись представителем мексиканского наркокартеля «Синалоа», который считается крупнейшим в мире наркокартелем.

На встречах с Фахи информатор утверждал, что картель собирается переправить через Британские Виргинские острова тысячи килограммов колумбийского кокаина стоимостью в десятки миллионов долларов. Наркотики предполагалось отправлять в Пуэрто-Рико, а затем в Майами и Нью-Йорк.