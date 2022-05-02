Спецоперация США: арестован премьер-министр новые подробности
В то время, когда внимание всего мира приковано к кровопролитной войне на Украине, спецагенты США провели беспрецедентную операцию, которая привлекла внимание всего мирового сообщества. 28 апреля сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США арестовали Эндрю Фахи, премьер-министра Британских Виргинских островов, одного из самых известных в мире офшорных «райских уголков» – за торговлю кокаином во Флориде. Его обвиняют в торговле наркотиками и отмывании денег. В пятницу, 1 мая, суд Флориды приговорил Фахи к пожизненному заключению.
Британские Виргинские острова – один из главных офшоров в мире, традиционно фигурирующий в утечках финансовых документов о тайных сделках политиков, чиновников и олигархов. Это заморская территория Великобритании, состоящая из более чем 40 островов, расположенных в Карибском море к востоку от Пуэрто-Рико.
В октябре прошлого года против премьер-министра Виргинских островов, где прячут свои деньги коррупционеры из многих стран, в том числе и из Азербайджана, была начата спецоперация. Вместе с Эндрю Фахи в ходе другой спецоперации были задержаны Олеанвин Мейнард, директор портового управления Британских Виргинских островов, и его сын Кадим.
По сообщениям американских и британских СМИ, спецоперация была подготовлена на основании оперативной информации о причастности Эндрю Фахи к торговле кокаином через порты Британских Виргинских островов. Спецагент США связался с Эндрю Фахи, представившись представителем мексиканского наркокартеля «Синалоа», который считается крупнейшим в мире наркокартелем.
На встречах с Фахи информатор утверждал, что картель собирается переправить через Британские Виргинские острова тысячи килограммов колумбийского кокаина стоимостью в десятки миллионов долларов. Наркотики предполагалось отправлять в Пуэрто-Рико, а затем в Майами и Нью-Йорк.
Фахи и информатор Управления также обсуждали организацию заранее организованных арестов и изъятие специально заготовленных некачественных наркотиков, чтобы создать впечатление, что на Британских Виргинских островах идет активная борьба с наркоторговлей. Во время одной из встреч Фахи рассказал информатору, что правительство Великобритании годами пыталось отстранить его от должности.
Представители правоохранительных органов США уговорили Эндрю Фахи и администратора порта Виргинских островов вылететь в аэропорт Майами, чтобы получить обещанную 12-процентную комиссию в размере 700 000 долларов в обмен на 3 тонны кокаина. Спецагенты пообещали передать деньги премьер-министру в дизайнерской сумке, принадлежащей одному из известных брендов. Однако, когда частный самолет Эндрю Фахи приземлился в аэропорту Майами и забрал сумку, полную денег, его встретили спецагенты Управления по борьбе с наркотиками и надели наручники.
Как сообщает The Guardian, агенты федеральной службы по борьбе с оборотом наркотиков, выдавшие себя за членов мексиканского наркокартеля «Синалоа», предложили Фахи и Мэйнардам организовать встречу с агентами ливанской террористической организации «Хезболла», чтобы наладить поставку героина из Мексики в США через Британские Виргинские острова. Также им было предложено протестировать маршрут, переправив 5 килограммов кокаина и крупную партию наличных, часть которых они должны были получить в качестве вознаграждения.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что шокирована арестом Фахи. Арест произошел, когда Великобритания заблокировала активы и банковские счета российских олигархов. В феврале этого года британское правительство начало переговоры с правительством острова о выявлении реальных владельцев компаний, зарегистрированных на Виргинских островах. Однако утверждалось и то, что власти Виргинских островов также причастны к коррупции, отмыванию денег и торговле наркотиками. В 2020 году в доме высокопоставленного местного сотрудника полиции на острове было обнаружено 2 тонны кокаина, и начато расследование.