В Авдеевке обстрелян коксохимический завод, погибли 10 человек

«Российские войска обстреляли Авдеевский коксохимический завод в Донецкой области. В результате погибли 10 человек». Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, также еще 15 человек в результате обстрела получили ранения.

«Эти цифры – оперативные. Информация еще будет уточняться и количество жертв, вероятно, может быть больше», - цитирует его РБК-Украина.

Кириленко подчеркнул, что в момент обстрела, рабочие завершили смену и на остановке ждали автобуса, который должен был их развозить с завода домой.