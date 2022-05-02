Зеленский принял главного оппонента Шольца

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократический союз (ХДС) – Фридрихом Мерцем, передает Bild.

Как отмечает издание, встреча Зеленского и Мерца не входила в официальную повестку визита главы партии в Украину. Переговоры проходили в официальной резиденции президента Украины и продолжались около часа.

В программе визита Мерца в Украину также запланированы переговоры со спикером Верховной Рады Русланом Стефанчуком и украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем.