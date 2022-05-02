Джейхун Байрамов принял посла МИД Франции

Во вторник, 3 мая, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с послом Министерства иностранных дел Франции по «Восточному партнерству» Брисом Рокфоем. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

На встрече был обсужден процесс нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и шаги, предпринимаемые в этом направлении. В частности, состоялся обмен мнениями о состоянии исполнения соглашений, достигнутых после брюссельской встречи трех лидеров.