Футбольный клуб « Карабах » спустя год вернул себе титул чемпиона Азербайджана.

Сегодня в матче 25-го тура команда Гурбана Гурбанова принимала в Сураханах «Сабах» и добилась нужной ей ничьи – 1:1.

На 47-й минуте Кади Боргес вывел агдамцев вперед. «Сабах» восстановил равновесие на 60-й минуте после гола Кристиана да Силвы. За минуту до этого за вторую желтую карточку был удален футболист «Карабаха» Патрик Андраде.

Таким образом, набрав 59 очков после 24 проведенных игр, «Карабах» стал недосягаемым для своего главного преследователя – «Нефтчи».

Это 9-й чемпионский титул «Карабаха». Столько же у «Нефтчи». А Гурбан Гурбанов уже 8-кратный чемпион страны в качестве тренера.