Украина освободила еще один поселок в Харьковской области
«Вооруженные силы Украины освободили поселок Молодовый под Харьковом». Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Вооруженные силы Украины освободили поселок Молодовый под Харьковом». Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
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