Шольц: нет гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну после Украины

«В настоящее время нет никаких гарантий, что Россия не вторгнется в другую страну после нападения на Украину». Такое заявление сделал канцлер Германии Олаф Шольц, выступая вместе со своими шведским и финским коллегами на пресс-конференции, передает Reuters.

По словам Шольца, в последние десятилетия Европа принимала за данность, что границы «больше не будут перемещаться силой и что необходимо уважать суверенитет государств».

«Россия нарушила этот статус-кво, и поэтому никто не может утверждать, что российский президент Владимир Путин не сделает подобного еще раз. Вот почему мы одновременно решили, что будем расширять наши оборонные усилия», - добавил он, сославшись на увеличение финансирования Германией своих вооруженных сил и решение выделить 2% своего ВВП на расходы обороны.

Он также заявил о поддержке Германией принятия Финляндии и Швеции в НАТО.