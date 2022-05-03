Американский генерал стал новым главнокомандующим НАТО в Европе

Генерал армии США Кристофер Каволи назначен новым главнокомандующим силами НАТО в Европе, заменив на этом посту Тода Уолтерса, передает ТАСС.

«Североатлантический совет утвердил кандидатуру генерала армии США Кристофера Каволи на пост Верховного главнокомандующего союзными войсками в Европе. Генерал Каволи в настоящее время занимает пост командующего армией США в Европе и Африке», - говорится в заявлении НАТО.

Каволи приступит к своему назначению в качестве преемника генерала Тода Уолтерса на церемонии смены командования в Монсе летом.