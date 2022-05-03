Постпред США при ООН: это не война между Вашингтоном и Москвой

«События в Украине не являются войной между США и Россией». Об этом заявила во вторник на пресс-конференции постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она заявила, что мир столкнулся с нападением на суверенитет одной страны.

«Речь идет о покушении на базовые принципы, заложенные в Уставе ООН, и целостность украинской границы. Давление, которое чувствовали некоторые страны, было направлено на то, чтобы они поддержали Украину. Я лично принимала участие в ряде очень напряженных личных дискуссий с моими африканскими коллегами, которым я сказала, что это не война между США и Россией», - подчеркнула постпред США.