Молдова считает, что Украина не имеет отношения к взрывам в Тирасполе

«Молдова уверена, что Украина не имеет отношения к взрывам в Приднестровье, основной причиной этих инцидентов в Кишиневе считают противостояние внутри региона». Об этом заявил вице-премьер страны по реинтеграции Олег Серебрян.

Напомним, что ранее в неприхнанном Приднестровье произошло три взрыва – в здании министерства государственной безопасности «ПМР» в Тирасполе, возле воинской части в районе села Парканы и на вышке радиотелецентра вблизи поселка Маяк.

Президент непризнанной страны Вадим Красносельский заявил, что следы организаторов взрывов в Приднестровье ведут в Украину.