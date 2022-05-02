Ракетный удар по Одессе с Каспия: сработала ПВО

«Украинская ПВО сбила три ракеты, выпущенные по Одесской области», передает командование «Юг».

Также отмечается, что сегодня ВС России в очередной раз нанесли ракетный удар по нескольким регионам Украины.

«На южном направлении, в зоне нашей ответственности, это, в частности, Одесская и Кировоградская области. Двумя выпущенными с Каспийского направления ракетами попали по железнодорожной инфраструктуре Кировоградской области, есть погибшие и раненые. Еще три ракеты, направленные на Одесскую область, сбиты силами ПВО», - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины сбили три вражеские крылатые ракеты, две из которых направлялись в сторону Винницы, третью – вблизи Киева.