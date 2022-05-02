Кадыров предложил начать военные действия на всей территории Украины

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает необходимым проведение второго этапа «спецоперации» не только на территории «республик Донбасса», но и по всей Украине, чтобы «остановить распространение беспорядков».

«Главное – надо начать второй этап. И конкретно провести специальную операцию не только на территории «Луганска» и «Донецка», а по всей территории Украины. Почему? Потому что все мировые государства, которые имеют на вооружении самое лучшее оружие – так по их словам – нагло обеспечивают Украину. И это оружие уже продают местным жителям. Это уже мировой хаос, беспредел. Чтобы это не длилось, надо поставить точку, надо начать второй этап», - заявил Кадыров в своем Telegram.