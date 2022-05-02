Зеленский о том, когда закончится война

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что режим прекращения огня возможен только тогда, когда российская политическая элита будет заинтересована в достижении дипломатических договоренностей. Об этом он заявил в интервью The Wall Street Journal.

«Вот сейчас мы договаривались о прекращении огня в Мариуполе, чтобы позволить выйти гражданскому населению из бомбоубежищ, и даже привлекли ООН в надежде сдвинуться с места. Тем не менее, они все равно совершают обстрелы, бомбардировки. Нам нужно прекращение огня.

Но оно станет возможным тогда, когда будет диалог и разговор лидеров двух стран. Если у нас будет встреча с президентом Путиным, тогда к этому времени будет режим прекращения огня. Тогда мы с ним возможно договоримся лично, что мы должны брать лично обязательства по прекращению огня, желательно публичные. Тогда мы можем верить в это. Но режим прекращения огня не значит, что российские войска останутся там, где они сейчас стоят – и там будет такой замороженный конфликт. Мы не пойдем на заморозку», - цитирует его «Украинская правда».