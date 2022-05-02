Россия ударила по железнодорожным станциям Украины

«Войска РФ нанесли ракетные удары по шести железнодорожным станциям в центре и на западе Украины». Об этом сообщил председатель правления АО «Укрзализныця» Александр Камышин, передает УНИАН.

По оперативной информации, среди железнодорожников и пассажиров пострадавших нет. Задержаны 14 пассажирских поездов. Первые из них уже уехали, остальные двинутся в течение двух часов.

Напомним, что ранее во вторник, 3 мая, во Львове, Днепре, Киевской и Кировоградской областях были слышны мощные взрывы. В части Львова наблюдаются перебои с электроснабжением. Мэр Львова сообщил, что в результате ракетного удара повреждены три электроподстанции. Кроме того, после обстрела во Львове началось массовое отключение от интернета.