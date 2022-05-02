Зеленский: Россия наносит ракетные удары от бессилия
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что многочисленные ракетные удары России по разным украинским городам во вторник свидетельствуют «о ее бессилии победить Украину». Об этом он заявил в ходе своего обращения.
«Очевидно, российские военные сегодня очень нервно отреагировали на наши успехи. Разные украинские города снова стали мишенями для российских ракет, российских ударов: Львов, Винница, Киевская область, Днепропетровская область, Одесса, Харьковская область. Такой масштаб сегодняшних обстрелов однозначно свидетельствует не о том, что у России есть некая особая военная цель. Нанести удар по Закарпатью – что может конкретно дать России? Они пытаются выместить свое бессилие, потому что Украина им не под силу», - сказал глава украинского государства.