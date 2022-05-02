Зеленский об эвакуации из «Азовстали»: нам нужны все

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за сутки в Запорожье приехали 156 гражданских, которые прятались от обстрелов российских войск на заводе «Азовсталь» в Мариуполе.

«Есть первые результаты эвакуации с «Азовстали» в Мариуполе. Операцию организовывали очень долго. Сегодня в Запорожье прибыли женщины и дети, которые прятались под землей от обстрелов и бомб», - заявил президент.

В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина хочет эвакуировать с «Азовстали» и военных также.

«Мы будем продолжать работу. Будет сложно. Но нам нужны все – и военные, и гражданские. Все, кто находятся на Азовстали», - заявил президент Украины.