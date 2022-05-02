«Ливерпуль» стал первым финалистом Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» в гостях обыграл испанский «Вильярреал» со счетом 3:2 в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов и по сумме двух встреч вышел в финал турнира.

В составе английской команды отличились Фабиньо (62-я минута), Луис Диас (67) и Садио Мане (74). В составе хозяев голы забили Булайе Диа (3-я минута) и Франсис Коклен (41).

На 86-й минуте встречи полузащитник «Вильярреала» Этьен Капу получил вторую желтую карточку и был удален с поля. В первом матче «Ливерпуль» одержал домашнюю победу со счетом 2:0.