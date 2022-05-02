Футбольный клуб « Карабах », став сильнейшим в Азербайджане, спустя два года вновь получил право представлять страну в Лиге чемпионов.

Наша команда начнет борьбу с 1-го квалификационного раунда, где будет не просто «сеяной», а рейтинг-фаворитом данной стадии. В активе «Карабаха» 25 баллов, и это лучший результат среди всех уже известных, а также потенциальных участников 1-го раунда.

На этом этапе сыграют 30 клубов. Соперником «Карабаха» может стать одна из 15 «несеяных» команд, за исключением чемпиона Армении. Восемь потенциальных оппонентов агдамского клуба уже известны. Это – «Шахтер» (Беларусь), «Сутьеска» (Черногория), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Хайбернианс» (Мальта), «Тобол» (Казахстан), «Шкупи» (Северная Македония), РФШ (Латвия) и «Динамо» (Батуми, Грузия).

Также среди возможных соперников «Карабаха» команды, которые станут чемпионами Польши, Албании и Косово, плюс победитель предварительного раунда с участием клубов из Эстонии, Исландии, Андорры и Сан-Марино. Еще два места среди «несеяных» достанутся кому-то из чемпионов Северной Ирландии, Боснии и Герцеговины, Словении и Люксембурга.

«Карабах» будет «сеяным» и при жеребьевке 2-го квалификационного раунда, где выше команды Гурбана Гурбанова может быть лишь чемпион Греции.

Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов состоится 14 и 15 июня. Игры 1-го раунда пройдут 5/6 и 12/13 июля, а игры 2-го – 19/20 и 26/27 июля.