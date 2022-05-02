Соперники «Карабаха» в Лиге чемпионов Долгий путь в группу
Футбольный клуб «Карабах», став сильнейшим в Азербайджане, спустя два года вновь получил право представлять страну в Лиге чемпионов.
Наша команда начнет борьбу с 1-го квалификационного раунда, где будет не просто «сеяной», а рейтинг-фаворитом данной стадии. В активе «Карабаха» 25 баллов, и это лучший результат среди всех уже известных, а также потенциальных участников 1-го раунда.
На этом этапе сыграют 30 клубов. Соперником «Карабаха» может стать одна из 15 «несеяных» команд, за исключением чемпиона Армении. Восемь потенциальных оппонентов агдамского клуба уже известны. Это – «Шахтер» (Беларусь), «Сутьеска» (Черногория), «КИ Клаксвик» (Фарерские острова), «Хайбернианс» (Мальта), «Тобол» (Казахстан), «Шкупи» (Северная Македония), РФШ (Латвия) и «Динамо» (Батуми, Грузия).
Также среди возможных соперников «Карабаха» команды, которые станут чемпионами Польши, Албании и Косово, плюс победитель предварительного раунда с участием клубов из Эстонии, Исландии, Андорры и Сан-Марино. Еще два места среди «несеяных» достанутся кому-то из чемпионов Северной Ирландии, Боснии и Герцеговины, Словении и Люксембурга.
«Карабах» будет «сеяным» и при жеребьевке 2-го квалификационного раунда, где выше команды Гурбана Гурбанова может быть лишь чемпион Греции.
Жеребьевка 1-го и 2-го квалификационных раундов состоится 14 и 15 июня. Игры 1-го раунда пройдут 5/6 и 12/13 июля, а игры 2-го – 19/20 и 26/27 июля.
Для попадания в групповой этап Лиги чемпионов «Карабаху» нужно пройти четырех соперников. Чемпион Азербайджана также может оказаться в групповом турнире Лиги Европы или Лиги конференций.
Если агдамцы проиграют в 1-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, то отправятся во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций. Там для попадания в группу нужно будет пройти трех соперников.
Если «Карабах» вылетит из Лиги чемпионов во 2-м раунде, то попадет в 3-й раунд Лиги Европы и будет в двух шагах от группового турнира.
Вылет в 3-м раунде Лиги чемпионов подразумевает переход в раунд плей-офф Лиги Европы, а вылет в 3-м раунде Лиги Европы позволит перекочевать в раунд плей-офф Лиги конференций.
Наконец, выход в раунд плей-офф Лиги чемпионов гарантирует как минимум участие на групповой стадии Лиги Европы. Поражение же в раунде плей-офф Лиги Европы отправит в группу Лиги конференций.
В прошлом году тогдашний чемпион Азербайджана «Нефтчи» преодолел 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв тбилисское «Динамо». Но затем команда Самира Абасова проиграла три противостояния: в Лиге чемпионов - греческому «Олимпиакосу», в Лиге Европы - финскому «ХИК и в Лиге конференций - «Маккаби» из Хайфы. В результате «Нефтчи» не попал в групповой этап еврокубка, хотя имел для этого три шанса. Остается надеяться, что «Карабах» выступит удачнее бакинского клуба и сыграет следующей осенью в групповой стадии одного из трех еврокубков. Конечно, в первую очередь хотелось бы, чтобы это была Лига чемпионов.
Что касается «Нефтчи», то он уже сегодня может официально оформить путевку в Лигу конференций. На еще два места в этом турнире претендуют «Зиря», «Сабах» и «Габала».