Александр Караваев, автор haqqin.az, Москва 03:11

Шушинский Форум, родившийся в прошлом году в формате международной конференции Дипломатической академии ADA, отныне станет ежегодным. По предложению президента Ильхама Алиева становится также реальным проведение промежуточных встреч дискуссионного формата в ряде других городах новых экономических районов. В числе первых рассматривается Лачин. Данный форум уже можно определить, как ключевое публичное мероприятие президента Алиева в рамках диалога-дискуссии с экспертными элитами и медиасообществом ключевых стран мира. В этом году на него собрались ведущие специалисты из 23 стран, изучающие Азербайджан и страны региона. Серьезная аудитория экспертов позволила Ильхаму Алиеву раскрыть свое видение масштабной постконфликной реконструкции Южного Кавказа. Попробую выделить концептуальные моменты из ответов президента Азербайджана.

Включить или выключить региональный процесс? В условиях текущего времени, классическое выражение Ленина о политике, которая есть ни что иное, как концентрированное выражение экономики, заиграло новыми красками. Именно экономические достижения Азербайджана позволили Ильхаму Алиеву не просто развернуть свои военные возможности на Южном Кавказе, вернув в сферу экономической активности до 10 тысяч квадратных километров территории республики, ранее отторженных Арменией, но и распространить комплексное влияние за пределы региона - на Восточную Европу, Среднюю Азию и Персидский залив. Как все это можно использовать для преобразования Южного Кавказа? Вопрос требует детальной проработки. Но фактически Баку уже достиг уровня, когда может собственными силами "включить" или "выключать" любой региональный процесс. На 1 апреля 2022 года валютные резервы страны превысили $ 52 миллиарда. Оперирование этими средствами позволяет Алиеву не просто держать в тонусе экономическую активность, но и открывать десятки средних, а также несколько крупных предприятий в год. Главное, подготовить инфраструктуру, обеспечить выход на рынки сбыта и позаботиться о кадровых ресурсах. Все это необходимо делать, учитывая не текущие, а будущие реалии, то есть, планировать ситуацию, как минимум, на десять лет вперёд. Окончание карабахского конфликта позволило сместить акценты с вопросов безопасности на развитие компонентов социально-экономического развития. Следует понимать, что реализовать этот потенциал и добиться максимальных результатов можно только комплексными усилиями географических соседей и экономических партнёров. Финансовый пакет помощи ЕС на восстановление региона в объеме $4,6 миллиарда ($2,6 млрд Армении и $2 млрд -Азербайджану) к 2023 году может достигнуть при подключении других глобальных институтов 6 миллиардов долларов. При этом не учитываются инвестиции крупнейших корпораций и возврат капитальных вложений, ранее выведенных в зарубежные активы. Таким образом, можно даже допустить создание специализированного Фонда развития для обеспечения инициатив кавказской платформы стабильности по схеме 3+3. Постепенно, к данным процессам с неизбежностью подключится и Грузия, учитывая, что через ее территорию проходят основные коммуникации в черноморско-средиземноморский регион. Как указывает президент Алиев: "Часть этих ресурсов может быть израсходована на налаживание связей и создание лучших возможностей для людей... Учитывая малочисленность населения Армении, считаю, что, если эти средства пойдут на мирные дела, а не на попытки реванша и создания угрозы соседям, то их хватит с лихвой…" Геополитический треугольник с участием Азербайджана По-прежнему, как и в прошлом, каркасом безопасности является поддержание региональной стабильности. Здесь свою роль сыграет диалог платформы 3+3 и взаимодействие в треугольнике Баку-Анкара-Москва. Пока речь идёт о потенциальном ресурсе комплексного сближения. Ситуация достаточно хрупкая, хотя стратегические основания такого формата уже заложены. Как отметил Ильхам Алиев: "Этого пока не произошло... Однако есть ряд взаимосвязанных вопросов, в частности, в транспортной и энергетической сферах. У нас активный диалог в этой области с обеими странами по отдельности".

Для скрепления линий и формирования платформы трёхсторонней коммуникации Азербайджан намерен планомерно повышать товарооборот с Турцией и Россией. С Турцией подписано соглашение "О преференциальной торговле", вступившее в силу с 1 марта 2021 года. Правительства двух стран поставили перед собой задачу утроить товарооборот с $4,5 до $15 миллиардов. В случае же с российско-азербайджанским направлением, Москва и Баку наметили в качестве среднесрочного потолка цифру в 5 миллиардов долларов, что является удвоением. Новую ситуацию в регионе будут формировать обеспечение свободного доступа к сырьевым, трудовым и товарным рынкам от Центральной Азии до Черного моря с Востока на Запад, и от России до Персидского Залива и Индии - с Севера на Юг. Особенно, если речь идёт о доступе к технологиям и ко всем видам энергетических ресурсов, включая возобновляемые. Учитывая, что граница «Большого размежевания» Востока и Запада Евразии будет происходить, в том числе, и по Кавказу, именно здесь требуется создание комплекса необходимых политических, экономических и правовых условий стабильности. Для поддержания гарантий, фактически, потребуется совместное использование границ, территорий и части военного потенциала соседних государств (имеются в виду компоненты системы ПВО, а также системы предупреждения ПРО). Россия и Турция уже создают эти элементы, используя комплекс С-400 и другие технологии в сфере ПВО и ПРО. Не исключено также, что турецкие миротворцы будут задействованы на будущей линии российско-украинского размежевания.

Развитие сетей гражданского диалога Собственно ставка на гражданский диалог в любых формах - от проектов НПО до встреч известных блогеров и лидеров общественного мнения, является важным этапом нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. В этой сфере, наверняка, еще будут свои плоды - пусть не быстрые, но, тем не менее, достаточно зрелые. Этот процесс неизбежен. Кроме того, от Баку можно ожидать формулирования концепции политики вовлечения в региональные процессы азербайджанской диаспоры. Азербайджанцы, уже второе поколение которых разбросано в результате карабахского конфликта по всему миру, сегодня задумываются об инвестициях в свои возвращённые земли. В этом «возвратном» процессе и заключается одна из задач развития инфраструктуры на освобожденных землях, тесно связанная с развитием туристической отрасли, строительством отелей и гостевых домов. Таким образом, начало 2020-х годов станет первым этапом процесса диаспорального расселения в "обратную» сторону.