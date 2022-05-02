Беларусь начала внезапную проверку вооруженных сил

В ходе проверки воинские части и подразделения отработают приведение в боевую готовность, совершение марша в назначенные районы, выполнение учебно-боевых задач.

В Вооруженных силах Беларуси началась внезапная проверка сил реагирования, говорится в сообщении Министерства обороны страны в Telegram.

«Проводимые мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм обучения войск и не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности», – говорится в сообщении.

В сообщении сказано, что состав сил, которые привлечены к проверке, «будет поэтапно наращиваться, что позволит проверить их способность противодействовать военным угрозам как на земле, так и в воздухе».

«Проверка носит комплексный характер. Пристальное внимание уделяется обеспечивающим системам, которые должны создать благоприятные условия для действий боевых воинских частей», – говорится в публикации.

Министерство также предупредило о возможных затруднениях на дорогах общего пользования в связи с тем, что планируется перемещение «значительного количества военной техники».

Отметим, что в Польше с 1 мая стартовали военные учения Defender Europe и Swift Response 2022 с участием военнослужащих НАТО и стран-партнеров.