70-й день войны России против Украины: Генштаб сообщил, где идут бои

Идет 70-й день вторжения России в Украину. В утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины за 4 мая говорится, что российские войска не прекращают наступление в Восточной операционной зоне, также совершают воздушные атаки на объекты транспортной инфраструктуры по всей Украине.

Согласно сообщению, ракетным ударам подверглись Днепропетровская, Кировоградская, Львовская, Винницкая, Киевская, Закарпатская, Одесская и Донецкая области.

Россияне обстреливали Харьков из артиллерии и минометов. На Донецком и Таврическом направлениях обстреливали с целью сковывания действий украинских подразделений. На Лиманском направлении российская армия ведет наступление в направлении Шандриголово и активизировала воздушную разведку, совершала «штурмовые действия в районе Попасной, боевые действия продолжаются». В Мариуполе россияне продолжают наносить авиационные удары и производят огненное поражение украинских позиций в районе «Азовстали», уточнили в Генштабе.

На Южнобужском направлении россияне применяли артиллерию, реактивные системы залпового огня и танки вдоль всей линии столкновения.