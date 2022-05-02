Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря в среду, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

«Наши военные отслеживают связанные с этим перемещения и поддерживают состояние готовности», - цитирует агентство сообщение военных.

Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи заявил, что обнаружил запуск из района Сунан в Пхеньяне в 12:03 по местному времени.

Отмечается, что данный запуск произошел за несколько дней до инаугурации избранного президента Южной Кореи Юн Сок Еля, который должен вступить в должность 10 мая. Это 14-й запуск, произведенный КНДР в этом году. До этого испытание Пхеньян провел 16 апреля.