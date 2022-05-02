Армия Украины уничтожила российскую колонну с боеприпасами под Изюмом
Украинские войска уничтожили российскую колонну снабжения с боеприпасами под Изюмом. Об этом в Telegram сообщил представитель главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его словам, атака артиллерии состоялась в тылу противника. «Украинская артиллерия сожгла российскую колонну обеспечения с боеприпасами под Изюмом. Уничтожение врага произошло в 20 километрах от Изюма на территории, которую враг считал своим тылом», - написал Братчук.