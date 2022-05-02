Австралия ввела санкции против депутатов России, сепаратистов Донбасса и Соловьева

Австралия приняла решение о дальнейших санкциях в отношении более 70 российских политиков и более 30 сепаратистов Донбасса, сообщают СМИ со ссылкой на сайт Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

Согласно им, санкции и запреты на поездки коснутся 75 депутатов Госдумы РФ, 20 «министров Донецкой народной республики» и 12 «министров Луганской народной республики». Кроме того, в санкционный список попал российский тележурналист Владимир Соловьев.

«Австралия подтверждает нашу непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также народа Украины», - цитируют СМИ главу австралийского МИД Мэрис Пэйн.