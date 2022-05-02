Россия поднимет над Красной площадью самолет ядерной войны

Ил-80, как сообщало Минобороны РФ, пролетит, сопровождаемый истребителями, во время парада на Красной площади.

Спецборт президента РФ Владимира Путина, также известный, как «самолет Судного дня», с борта которого глава страны может управлять РФ в случае ядерной угрозы, был замечен над Москвой. Самолет совершает пролеты уже несколько дней. Российские власти заявляют, что это связано с его участием в параде Победы 9 мая.

Гигантский самолет, созданный в 1980-х, в 1985 году совершил свой первый полет. В народе он также известен как «Летающий Кремль».

Ил-80 имеет в своей передней части выпуклый горб, где сосредоточено сверхсекретное электронное оборудование. У многотонного лайнера нет иллюминаторов – они не нужны, когда внизу растут ядерные грибы, и нет собственного вооружения – самолет всегда охраняют эскадрильи истребителей. По предварительным данным, некоторые из них по ходу воздушного парада перестроятся в виде символа Z.

В пресс-службе ведомства напомнили, что последний раз Ил-80 участвовал в параде Победы 12 лет назад - в 2010 году.

Кроме него, над Москвой пролетят стратегические ракетоносцы Ту-95МС, Ту-160 «Белый лебедь» в паре с воздушным танкером Ил-78, МиГи, новейшие Су-57 и дальние бомбардировщики Ту-22М. В общей сложности в небо поднимутся 77 самолетов — по числу лет со дня окончания Великой Отечественной войны.