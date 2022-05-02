Российская армия намерена выйти за пределы Изюма и захватить города Краматорск и Северодонецк, говорится в отчете Минобороны Великобритании.

Согласно данным британской разведки, российские войска развернули 22 батальонные тактические группы под Изюмом, пытаясь продвинуться вдоль северного направления Донбасса.

"Несмотря на попытки прорвать украинскую оборону и набрать обороты, Россия, скорее всего, намерена выйти за пределы Изюма и захватить города Краматорск и Северодонецк", - считают в Минобороны.

Отмечается, что захват указанных территорий укрепит контроль России на северо-востоке Донбасса и станет плацдармом для отсечения украинских сил в регионе.